Стрелок из Воронежской области погиб в зоне СВО

фото из соцсетей администрации Грибановского района

24 февраля в Грибановке похоронили военного Николая Ефанова. Стрелок парашютно-десантного взвода погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Николай Ефанов родился в поселке Грибановский, окончил здесь школу №4. Проходил службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации. При прохождении службы заключил контракт.

- Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая, - отметили в некрологе чиновники райадминистрации.

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