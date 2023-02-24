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НовостиОбщество24 февраля 2023 11:04

Стрелок из Воронежской области погиб в зоне СВО

Николай Ефанов был уроженцем Грибановского района
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей администрации Грибановского района

фото из соцсетей администрации Грибановского района

24 февраля в Грибановке похоронили военного Николая Ефанова. Стрелок парашютно-десантного взвода погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Николай Ефанов родился в поселке Грибановский, окончил здесь школу №4. Проходил службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации. При прохождении службы заключил контракт.

- Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая, - отметили в некрологе чиновники райадминистрации.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о гибели в зоне СВО Ильи Поленова из Воробьевского района