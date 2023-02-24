В Воронеже эвакуировали 212 человек из загоревшейся гостиницы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 24 февраля воронежские огнеборцы выезжали тушить гостиницу «Швеция» на выезде с Московского проспекта.

- Сообщение о возгорании в здании на Московском проспекте, 179 поступило на пульт дежурного в 5.01. Пожар тушили 40 человек на 10 пожарных машинах. Спасатели эвакуировали из здания 212 человек. Огонь ликвидировали через 15 минут после вызова - в 5.16. В результате пожара выгорела комната площадью 18 квадратных метров, никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» - звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.