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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 7:36

Под Воронежем в столкновении "Соболя" и фуры погибли две женщины и еще одна получила травмы

Авария произошла в Каширском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Воронежской области за 23 февраля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 99 ДТП, в них три человека получили травмы и двое погибли.

Смертельная авария произошла около 15.20 в Каширском районе. На 571-м километре автодороги М-4 Дон 46-летняя автоледи на ГАЗ-2752 не учла видимость в направлении движения и врезалась в автомобиль «Скания» с полуприцепом, который стоял на дороге.

В результате ДТП автоледи и 40-летняя пассажирка ГАЗ-2752 от полученных травм скончались на месте аварии до приезда "скорой", а 30-летняя пассажирка попала в больницу с травмами.