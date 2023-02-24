Под Воронежем в столкновении "Соболя" и фуры погибли две женщины и еще одна получила травмы

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В Воронежской области за 23 февраля сотрудники ГИБДД зарегистрировали 99 ДТП, в них три человека получили травмы и двое погибли.

Смертельная авария произошла около 15.20 в Каширском районе. На 571-м километре автодороги М-4 Дон 46-летняя автоледи на ГАЗ-2752 не учла видимость в направлении движения и врезалась в автомобиль «Скания» с полуприцепом, который стоял на дороге.

В результате ДТП автоледи и 40-летняя пассажирка ГАЗ-2752 от полученных травм скончались на месте аварии до приезда "скорой", а 30-летняя пассажирка попала в больницу с травмами.