Житель Воронежской области погиб в зоне СВО

Илья Поленов погиб в зоне СВО, фото соцсети Михаила Гордиенко

Житель Воробьевского района Илья Поленов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава райадминистрации Михаил Гордиенко. Чиновник навестил семью героя.

- Отдать свою жизнь за жизнь ближнего своего - это самое большое проявление любви. Те, кто рискует собой ради нашей безопасности и свободы - герои. Для подрастающего поколения Илья является живым примером верности Родине и мужества, - отметил глава Воробьевского района. - Невозможно оставаться в стороне, невозможно разделить горе родных людей. Минимум, что можно сделать в такой ситуации - это быть рядом, оказать помощь и поддержку супруге, детям и отцу погибшего.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о гибели в зоне СВО Сергея Лесных из Эртильского района