В Воронеже на Северном мосту сгорела машина

Кадр видео со страницы группы "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Вечером 23 февраля на Северном мосту в Воронеже в направлении левого берега загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы. Кадры пылающего автомобиля они разместили в городских группах соцсети "Вконтакте".

Из-за ЧП на переправе возникла пробка: полиция оцепила участок дороги, пока пожарные боролись с огнем.

Как ассказали в воронежском УГИБДД, по предварительным данным, машина марки «Деу» задымилась на ходу. Водитель не смог самостоятельно потушить ее, а огонь быстро распространился с моторного отсека на весь автомобиль.

Сейчас пожар ликвидировали и по мосту открыто движение транспорта.