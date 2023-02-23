Воронежец остался без мобильника и часов после распития алкоголя с незнакомцами

Подозреваемого задержали Фото: из архива «КП»

33-летний воронежец опрометчиво решил принять участие в распитии алкоголя в незнакомой компании. Дело происходило ночью в доме на улице Геращенко. Когда потерпевший решил пойти домой, один из собутыльников вышел за ним, догнал на улице и несколько раз ударил кулаком в лицо. После этого нападавший забрал у мужчины мобильный телефон и наручные часы, и поспешил скрыться. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. По его заявлению оперативники провели расследование и выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 38-летний воронежец. Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания. При осмотре у подозреваемого изъяли похищенный мобильный телефон.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе, решается вопрос о его заключении од стражу.