Руководители воронежской фирмы попали под суд за уклонение от уплаты НДС

Фото Сьтанислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи собрали достаточно доказательств для вынесения приговора в отношении директора коммерческой организации и его заместителя. Их уличили в уклонение от уплаты налогов.

Установлено, что руководство коммерческой организации, торгующей электротоварами и соответствующими бытовыми изделиями, в 2017 году для незаконного получения бюджетных средств создало фиктивную цепочку договорных обязательств с фирмами, включив результаты от мнимых взаимоотношений в вычеты по налогу НДС.

Таким образом подсудимые лишили бюджет более 19 миллионов рублей.

- На предварительном следствии мужчины вину в совершении данного преступления не признавали, - сообщили в воронежском СУСКе. - Несмотря на это, следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу.

Суд назначил директору и его заместителю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.