Воронежских водителей будут массово проверять на трезвость

Инспекторы будут останавливать все автомобили на выбранном участке Фото: из архива «КП»

Воронежская Госавтоинспекция предупреждает водителей о сплошных проверках на состояние опьянения, которые пройдут на дорогах региона на длинных выходных февраля - с 23 по 26 число. Кроме того инспекторы будут контролировать соблюдение правил перевозки детей.

В ведомстве напомнили, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД не соответствующим ситуации, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.

Кстати, о пьяном водителе или другом нарушении в полицию может сообщить любой человек. Достаточно передать информацию о нем ближайшему наряду ДПС или по телефону 112 (круглосуточно).