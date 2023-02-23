В День защитника Отечества в Воронеже мальчики рождаются чаще девочек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский ЗАГС проанализировал данные по рождаемости на 23 февраля за последние три года. Оказалось, что в День защитника Отечества мальчики рождаются чаще девочек.

Самыми популярными именами среди представителей сильного пола в этот день стали Дмитрий, Александр, Марк, Владимир, Даниил, Матвей, Ярослав, Егор, Михаил.

В 2019 году на мужской праздник появились на свет 16 мальчиков и 16 девочек, в 2020 году – 24 мальчика и 14 девочек, в 2021 году - 19 мальчиков и 15 девочек. Ровно год назад ЗАГС зарегистрировал 18 мальчиков и 21 девочку.