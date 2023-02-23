Воронежский двор второй раз за зиму вмерзает в канализационные стоки

Микрорайон Дубрава Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Читатель сообщил об очередной коммунальной аварии в микрорайоне Дубрава на улице Шишкова в Воронеже. В районе дома №100 из канализационного колодца текут сточные воды. Авария произошла несколько часов назад и вода уже сильно разлилась по проезду во дворе дома, и начала стекать вниз по уклону.

Напомним, недавно в этом же месте из-за аналогичного ЧП на коллекторе разлившиеся помои затопили двор настолько, что на морозе в них намертво вмерзли припаркованные машины. Учитывая погодные условия, ситуация может повториться и сейчас.