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НовостиОбщество23 февраля 2023 9:22

Воронежский двор второй раз за зиму вмерзает в канализационные стоки

Коммунальная авария снова возникла на улице Шишкова, 100
Ирина КАЗАНИНА
Микрорайон Дубрава

Микрорайон Дубрава

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Читатель сообщил об очередной коммунальной аварии в микрорайоне Дубрава на улице Шишкова в Воронеже. В районе дома №100 из канализационного колодца текут сточные воды. Авария произошла несколько часов назад и вода уже сильно разлилась по проезду во дворе дома, и начала стекать вниз по уклону.

Напомним, недавно в этом же месте из-за аналогичного ЧП на коллекторе разлившиеся помои затопили двор настолько, что на морозе в них намертво вмерзли припаркованные машины. Учитывая погодные условия, ситуация может повториться и сейчас.