В Воронеже для предпринимателей проведут «День открытых дверей»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проводит 9 марта в период с 12-00 до 16-00 акцию «День открытых дверей для предпринимателей». В рамках мероприятия специалисты проинформируют предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований и защиты прав потребителей.

Участники «Дня открытых дверей» услышат доклады:

- «О правоприменительной практике Управления Роспотребнадзора по Воронежской области за 2022 год»,

- «Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по предупреждению гриппа, ОРВИ и COVID-19 на территории Воронежской области»;

- «Об изменении законодательства, регулирующего отношения в области защиты прав потребителей», а также ответят на вопросы ИП и ЮЛ в пределах компетенции Роспотребнадзора.

Организаторы обращают внимание, что мероприятие пройдет в дистанционном формате:

- с 12-00 до 14-00 в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

- с 14-00 до 16-00 по телефонам:

по вопросам санитарного надзора - 8(473)264-15-23;

по вопросам защиты прав потребителей - 8(473)264-15-07;

по вопросам эпидемиологического надзора - 8(473)263-15-64.

Вопросы для обсуждения, а также заявки на участие для получения ссылки на подключение к ВКС направлять на адрес электронной почты: kobzeva@rpn.vrn.ru