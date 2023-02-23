В Воронеже для предпринимателей проведут «День открытых дверей»

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проводит 9 марта в период с 12-00 до 16-00 акцию «День открытых дверей для предпринимателей». В рамках мероприятия специалисты проинформируют предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований и защиты прав потребителей.
Участники «Дня открытых дверей» услышат доклады:
- «О правоприменительной практике Управления Роспотребнадзора по Воронежской области за 2022 год»,
- «Об эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по предупреждению гриппа, ОРВИ и COVID-19 на территории Воронежской области»;
- «Об изменении законодательства, регулирующего отношения в области защиты прав потребителей», а также ответят на вопросы ИП и ЮЛ в пределах компетенции Роспотребнадзора.
Организаторы обращают внимание, что мероприятие пройдет в дистанционном формате:
- с 12-00 до 14-00 в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).
- с 14-00 до 16-00 по телефонам:
по вопросам санитарного надзора - 8(473)264-15-23;
по вопросам защиты прав потребителей - 8(473)264-15-07;
по вопросам эпидемиологического надзора - 8(473)263-15-64.
Вопросы для обсуждения, а также заявки на участие для получения ссылки на подключение к ВКС направлять на адрес электронной почты: kobzeva@rpn.vrn.ru