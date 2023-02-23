Под Воронежем иномарку вытаскивали трактором из кювета

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Вечером 22 февраля патрульные ДПС заметили на дороге в Нижнедевицком районе иномарку в кювете. Рядом находилась 34-летняя водитель. Она рассказала полицейским, что из-за неблагоприятных погодных условий не справилась с управлением машины и съехала в кювет, а вернуться назад на дорогу самостоятельно не смогла.

Полицейские привлекли на помощь автомобилистке проезжавший мимо трактор, а на время буксировки машины перекрыли полосу движения.

Девушка поблагодарила инспекторов ДПС и продолжила свой путь.