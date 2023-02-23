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НовостиОбщество23 февраля 2023 13:17

Под Воронежем иномарку вытаскивали трактором из кювета

Женщина-водитель вылетела с заснеженной дороги
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Вечером 22 февраля патрульные ДПС заметили на дороге в Нижнедевицком районе иномарку в кювете. Рядом находилась 34-летняя водитель. Она рассказала полицейским, что из-за неблагоприятных погодных условий не справилась с управлением машины и съехала в кювет, а вернуться назад на дорогу самостоятельно не смогла.

Полицейские привлекли на помощь автомобилистке проезжавший мимо трактор, а на время буксировки машины перекрыли полосу движения.

Девушка поблагодарила инспекторов ДПС и продолжила свой путь.