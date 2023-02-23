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НовостиОбщество23 февраля 2023 8:03

Женщины из ГИБДД поздравили воронежских мужчин-водителей

Акция прошла на оживленном перекрестке города
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В День защитника Отечества женская половина воронежской Госавтоинспекции тормозила водителей на оживлённом перекрёстке перед кинотеатром «Пролетарий». Но не для того, чтобы проверить документы и выписать штраф, а для поздравления мужчин-водителей с праздником.

Водители встречали женский патруль с необычайным воодушевлением. Вместе с поздравлениями они получали подарки - Правила дорожного движения и световозвращающий жилет, а также поздравительную открытку от юных инспекторов дорожного движения.

Женщины в погонах пожелали мужчинам всегда оставаться сильными и быть законопослушными участниками дорожного движения.