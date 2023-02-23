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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 7:28

В лобовом столкновении с грузовиком на воронежской трассе пострадал белгородец

33-летнего мужчину доставии в больницу из Лискинского района
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

22 февраля около 03.15 часов на автодороге М4-«Дон» в Лискинском районе 33-летний житель Белгородской области на автомобиле «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАН» с полуприцепом, за рулем которого находился 46-летний воронежец.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Ниссан Альмера». Его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП в полиции организовали проверку для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

За минувшие сутки на дорогах Воронежской области произошло 178 ДТП, из них в Воронеже – 144. В 9 авариях пострадали 9 человек.