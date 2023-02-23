В Воронеже прошел литературно-патриотический утренник для школьников и студентов

Фото уравы Ленинского района Фото: Предоставлено

Накануне Дня защитника Отечества на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» прошел литературно-патриотический утренник с участием юнармейцев из школ Ленинского района и студентов Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей.

Администратор мемориального комплекса Александр Кандауров провел для молодежи содержательную экскурсию, из которой ребята смогли узнать много интересных подробностей и фактов периода битвы за Воронеж.

Затем школьники и студенты читали стихи, пели песни военных лет, а также произведения собственного сочинения.

Затем перед собравшимися выступили председатель Совета ветеранов Ленинского района, член Общественной палаты Воронежа, ветеран Афганской войны, участник боевых действий на Северном Кавказе, участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин и заместитель руководителя управы Ленинского района по социальным вопросам Евгения Демченко.

Организаторы и участники мероприятия договорились регулярно проводить подобные встречи в будущем.