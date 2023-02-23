Воронежцы стали чаще жаловаться на страховые компании

Чуть более 900 жалоб было на микрофинансовые организации Фото: из архива «КП»

В 2022 году резко выросло количество жалоб от воронежцев в отделение Банка России. За 12 месяцев зарегистрировали 5,2 тысячи таких обращений, что на треть больше, чем годом раньше. Одной из причин этого в Банке считают проблемы, которые возникли у жителей региона из-за санкций. По данным воронежского отделения Банка России, основной поток этих обращений пришелся на весну и лето, а осенью жалобы пошли на спад. Всего за год поступило более 350 таких жалоб. Чаще всего жители региона жаловались на работу банков и интересовались переводами иностранной валюты, реструктуризацией и кредитными каникулами.

В общей сложности с работой банков было связано более 2,5 тысяч обращений от воронежцев.

В то же время воронежцы стали реже жаловаться на навязывание платных сервисов при оформлении ипотеки или кредита.

На 18% выросло количество обращений, касающихся работы страховщиков, их зарегистрировали примерно 1,2 тысяч.Рост произошел из-за потока шаблонных запросов об изменении коэффициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости ОСАГО.

Чуть более 900 жалоб было на микрофинансовые организации. Это на треть больше, чем годом ранее. Чаще всего мошенники оформляли микрозайм на чужое имя. Для решения проблемы введен порядок проверки личности заемщика при дистанционной выдаче микрозаймов, а также разрабатывается механизм самозапрета на займы и кредиты.

- Если вы считаете, что ваши права как потребителя финансовых услуг нарушают, направьте свое обращение в Банк России. Удобнее всего это сделать через интернет-приемную с главной страницы сайта. Там также есть раздел с ответами на вопросы, которые задают чаще всего. Изучите его. Возможно, вы найдете ситуацию, похожую на вашу, — отметил Роман Костянский, управляющий воронежским отделением Банка России.