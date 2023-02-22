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НовостиОбщество22 февраля 2023 17:00

Воронежский бизнесмен продает исторические здания спиртзавода в Курске за 195 млн рублей

Общая площадь объектов – почти 15 тысяч квадратных метров
Алексей СЕРГУНИН
Фото с сайта «Авито».

Фото с сайта «Авито».

Воронежский девелопер Анатолий Шмыгалев готов продать комплекс исторических зданий спиртзавода в Курске. Сообщение об этом появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито». Объект оценили в 195 млн рублей.

Комплекс зданий, построенных в 1904 году, располагается по адресу: Халтурина, 16. Общая площадь объектов – 14 941 кв. м.

- Бывшие производственные помещения привлекают своей необычной архитектурой, а большие пространства, высокие потолки и огромные окна открывают безграничные возможности для воплощения самых смелых дизайнерских идей, - говорится в описании лота.