Воронежский бизнесмен продает исторические здания спиртзавода в Курске за 195 млн рублей

Фото с сайта «Авито».

Воронежский девелопер Анатолий Шмыгалев готов продать комплекс исторических зданий спиртзавода в Курске. Сообщение об этом появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито». Объект оценили в 195 млн рублей.

Комплекс зданий, построенных в 1904 году, располагается по адресу: Халтурина, 16. Общая площадь объектов – 14 941 кв. м.

- Бывшие производственные помещения привлекают своей необычной архитектурой, а большие пространства, высокие потолки и огромные окна открывают безграничные возможности для воплощения самых смелых дизайнерских идей, - говорится в описании лота.