График работы ГИБДД в Воронежской области изменится на февральских праздниках

Регистрационно-экзаменационные подразделения УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в выходные и праздничные дни будут работать по следующему графику:

23, 24 и 27 февраля – выходные дни.

25 февраля – рабочий день по графику работы подразделения МРЭО ГИБДД ГУ.

26 февраля – рабочий день по графику работы подразделений МРЭО №1 и МРЭО №2 ГИБДД ГУ (г. Воронеж).

С 28 февраля подразделения МРЭО ГИБДД будут работать в обычном режиме.

Сотрудники отделов по вопросам миграции (ОВМ) в территориальных органах МВД на районном уровне в выходные и праздничные дни будут работать ежедневно с 9.00 до 13.00 часов. С 27 февраля подразделения ОВМ будут работать в обычном режиме.