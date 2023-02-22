Выпускник воронежской академии искусств ушел из театра на Таганке

Юрий Муравицкий (в центре). Фото из телеграм-канала режиссера.

Выпускник актерского факультета Воронежской государственной академии искусств (ВГАИ) Юрий Муравицкий по собственному желанию ушел с должности главного режиссера «Московского театра на Таганке».

- Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за всё хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут ещё, но уже в свободных отношениях, – написал режиссер в своем телеграм-канале.

Напомним, что Юрий Муравицкий занимал этот пост с 29 декабря 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Юрий Муравицкий родился в Бердичеве (Житомирская область) в 1978 году.

Окончил ВГАИ в 1999 году. В 2006 году окончил театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном театре им. Евгения Вахтангова (режиссёрский факультет, курс М. Б. Борисова). С 2006 по 2008 год прошел стажировку на кафедре режиссуры Театрального института им. Бориса Щукина. В октябре 2014 года стал курировать актерскую лабораторию в Московской школе нового кино. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат премии «Сделано в России» в номинации «Театр».