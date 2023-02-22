Пять воронежских судей ушли в отставку

На заседании воронежской квалификационной коллегии судей (ККС) было рассмотрено несколько кадровых вопросов. Об этом сообщает сайт ККС.

Письменные заявления об отставке пяти служителей Фемиды получили одобрение. С 28 февраля прекращаются полномочия представителя облсуда Марины Жигулиной. С 1 марта – ее коллеги Ирины Бурчаковой. Из арбитражного суда Воронежской области 31 марта уйдет Сергей Медведев. С 17 апреля свой пост оставит председатель Таловского районного суда Алексей Лесных. А с 31 мая из Новоусманского районного суда уйдет Людмила Гулевского.

Тем временем, мировой судье Надежде Сабко отказали в переходе в Железнодорожный районный суд. Марина Семенова не смогла перебраться из Левобережного райсуда в облсуд.