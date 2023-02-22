Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 15:51

Пять воронежских судей ушли в отставку

А двое их коллег не смогли сменить место работы
Алексей СЕРГУНИН

На заседании воронежской квалификационной коллегии судей (ККС) было рассмотрено несколько кадровых вопросов. Об этом сообщает сайт ККС.

Письменные заявления об отставке пяти служителей Фемиды получили одобрение. С 28 февраля прекращаются полномочия представителя облсуда Марины Жигулиной. С 1 марта – ее коллеги Ирины Бурчаковой. Из арбитражного суда Воронежской области 31 марта уйдет Сергей Медведев. С 17 апреля свой пост оставит председатель Таловского районного суда Алексей Лесных. А с 31 мая из Новоусманского районного суда уйдет Людмила Гулевского.

Тем временем, мировой судье Надежде Сабко отказали в переходе в Железнодорожный районный суд. Марина Семенова не смогла перебраться из Левобережного райсуда в облсуд.