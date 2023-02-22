В канун 23 февраля Воронеж встал в 8-балльных пробках

Фото: скриншот сервиса Яадекс.Пробки.

Сегодня, 22 февраля, вечером Воронеж встал в 8-балльных пробках. Затруднение движения объясняется не только несколькими ДТП, но и сокращенным рабочим днем.

Движение затруднено на улицах Плехановской, 20-летия Октября, Димитрова, Матросова, Грамши и проспекте Революции. Аварии, судя по данным сервиса Яндекс. Пробки, произошли на подъезде к Северному мосту, а также на ул. Кольцовской, Плехановской и Ворошилова.

Ожидается, что к 20:00 на воронежских дорогах станет куда просторнее.