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НовостиОбщество23 февраля 2023 6:00

Глава Воронежа Вадим Кстенин и Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев поздравили с Днем защитника Отечества!

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!
Источник:kp.ru

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником мужества, чести и отваги!

Этот день напоминает нам о священном долге каждого гражданина – при возникновении угрозы безопасности нашему общему дому – встать на его защиту. Так было на всем протяжении истории нашей Отчизны, так есть и сегодня!

Вместе со страной мы гордимся подвигами участников специальной военной операции, среди которых много наших земляков – воронежцев, воспитанных на патриотических примерах героических предков, славных традициях фронтовых поколений.

Мы видим единство и сплоченность российского народа перед лицом опасности, небывалую поддержку и сопереживание сограждан, которые всеми силами помогают нашим воинам.

Искренне желаем всем, кто сейчас с оружием в руках защищает безопасность нашей Родины, кто охраняет ее рубежи, кто крепит ее могущество своим созидательным трудом, здоровья и благополучия, крепости духа и уверенности в собственных силах!

С праздником!

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