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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 14:52

В Воронеже пропал 38-летний Андрей Филиппов

Его не видели с июля 2022 года
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36».

Фото со страницы первого казачьего поисково-спасательного центра «Регион 36».

Волонтеры объявили поиски 38-летнего Андрея Филиппова. Его в последний раз видели 18 июля 2022 года в Воронеже на улице 9 Января. Об этом сообщает первый казачий поисково-спасательный центр «Регион 36».

Рост мужчины – 175 см, плотного телосложения. У него очень короткие волосы и карие глаза. Мужчина был одет в черные шорты, белую футболку и черные с белыми полосками сланцы.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Андрея Филиппова, сообщите об этом в 112 или добровольцам по номеру 8-920-404-60-00.