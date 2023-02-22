Вадим Кстенин вручил высшую награду Воронежа отличившимся в ходе спецоперации пилотам

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Накануне Дня защитника Отечества мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с экипажем фронтового бомбардировщика – Героем Российской Федерации старшим летчиком авиационного звена авиационной эскадрильи Военно-воздушных сил старшим лейтенантом Петром Каштановым и штурманом эскадрильи майором Дмитрием Коптиловым.

С 24 февраля прошлого года они приняли участие в специальной военной операции. Во время одного из боев, выполняя поставленную командованием задачу над территорией противника, бомбардировщик был сбит. Машина упала, но летчики смогли катапультироваться, однако приземлились на занятой противником территории. Несмотря на серьезные ранения, экипаж через сутки, успешно миновав встреч с поисковыми группами врагов, смог выйти к своим.

Сейчас пилоты завершают курс реабилитации после ранений и готовятся снова встать в строй. Указом Президента Российский Федерации Владимира Путина Петру Каштанову присвоено звание Герой России с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Майор Дмитрий Коптилов отмечен Орденом Мужества.

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Глава города сказал, что относится к опасной профессии летчика с особенным уважением, и также поделился личным опытом:

– Больше 15 лет я провел со своими родителями в военных городках, которые располагались далеко не в центре нашей страны. Отец служил в частях, которые базировались в одних гарнизонах с военными летчиками, и они всегда были друзьями нашей семьи. Так сложилось, что в момент формирования личности я имел честь общаться с настоящими мужчинами.

За стойкость и героизм, проявленные при защите интересов Российской Федерации, высокий профессионализм и личный вклад в повышение престижа воинской службы Вадим Кстенин наградил Петра Каштанова и Дмитрия Коптилову памятным знаком «Воронеж – город воинской славы», который был учрежден в 2010 году в качестве награды для воронежцев, внесших весомый вклад в развитие города, заслуживших уважение и признательность.

Глава города поздравил пилотов с наступающим праздником, поблагодарив их за труд, самоотверженность и смелость.