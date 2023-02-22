Воронежская пенсионерка отдала аферистам около 1,3 миллиона рублей

Спустя два месяца после "покупки акций" женщина попыталась связаться с администратором сайта, но его телефон был отключен. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОП №6 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 65-летней местной жительницы о том, что неизвестные обманным путем похитили её деньги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону. Потерпевшая пояснила, что нашла в интернете сайт с предложением заработать на инвестициях. Речь шла об акциях одного из известных в своей сфере монополистов.

После того, как жительница Воронежа оставила заявку на сайте, с ней связался мужчина, следуя инструкциям которого она сделала первый взнос в размере 15 тысяч рублей. В ходе дальнейшего разговора мужчина «обработал» потерпевшую, и дабы заработать хорошие дивиденды, пенсионерка оформила на себя три потребительских кредита на сумму около 1,3 миллиона рублей и перевела их на указанный неизвестным счет. Спустя два месяца она заметила, что никаких выплат ей не начислено. Заподозрив неладное, она попыталась связаться с администратором сайта, но телефон был отключен.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировали 12 мошенничеств и пять хищений с банковских карт. Общий ущерб составил 4,8 млн рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям Воронежской области быть осторожными при общении с лицами в социальных сетях. Прежде чем доверять сообщению и фотографии известного вам человека, стоит все-таки связаться с ним и уточнить информацию лично, а не разглашать свои персональные данные злоумышленникам.