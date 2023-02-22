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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:05

В Воронеже на 23 февраля не будет салюта

Областные власти пока не объяснили причину этого решения
Олег КУЗНЕЦОВ
Полюбоваться салютом на этот раз не получится.

Полюбоваться салютом на этот раз не получится.

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В День защитника Отечества 23 февраля в Воронеже не будет привычного салюта. Об этом сообщили в областном правительстве. Мотивы такого решения пока не объяснили.

Впрочем, можно предположить, что салют отменили из-за сложной обстановки, сложившейся в зоне СВО на Украине. Наши заклятые «партнеры» то хотят, то не желают отправлять боевые самолеты и дальнобойную артиллерию в Незалежную. Нет никакой гарантии, что их туда уже не доставили. Поэтому понятно, что порождать излишнюю нервозность пальбой поздним вечером, пусть даже и в праздничный день, может быть, и правда не стоит.

Тем более, что утром 22 февраля уже прошла фейковая информация о тревоге и необходимости бежать в укрытия на одной из радиостанций.