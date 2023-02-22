В Воронеже на 23 февраля не будет салюта

Полюбоваться салютом на этот раз не получится. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В День защитника Отечества 23 февраля в Воронеже не будет привычного салюта. Об этом сообщили в областном правительстве. Мотивы такого решения пока не объяснили.

Впрочем, можно предположить, что салют отменили из-за сложной обстановки, сложившейся в зоне СВО на Украине. Наши заклятые «партнеры» то хотят, то не желают отправлять боевые самолеты и дальнобойную артиллерию в Незалежную. Нет никакой гарантии, что их туда уже не доставили. Поэтому понятно, что порождать излишнюю нервозность пальбой поздним вечером, пусть даже и в праздничный день, может быть, и правда не стоит.

Тем более, что утром 22 февраля уже прошла фейковая информация о тревоге и необходимости бежать в укрытия на одной из радиостанций.