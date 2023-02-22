В Воронеже на карантине по ОРВИ остаются 108 классов в 41 школе

Школьников, ушедших на вынужденные каникулы, в Воронеже стало меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболеваний ОРВИ среди школьников идет на убыль. Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные в мэрии. По данным городской администрации, сейчас на карантине находятся 108 классов в 41 школе. Напомним, еще 17 февраля сообщали гораздо более высокие цифры. Тогда на карантине находились 158 классов в 60 школах.

В то же время общее количество заболеваний ОРВИ и гриппом продолжает расти. За минувшую неделю их подхватили 20 582 жителя Воронежской области – на 6,1 процента больше, чем за предыдущие семь дней.

Напомним, классы распускают на карантин, если число заболевших в них превышает 20 процентов. При симптомах ОРВИ родителям следует оставлять детей дома.