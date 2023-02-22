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НовостиОбщество22 февраля 2023 12:42

Воронежская прокуратура возбудила пять уголовных дел из-за поставок в больницы ненадлежащего оборудования

Всего в 2022 году в регионе выявлено свыше 1200 нарушений закона в сфере здравоохранения
Алексей СЕРГУНИН

По материалам проверок прокуратуры установлены случаи недоукомплектованности необходимым медицинским оборудованием отдельных больниц и поликлиник. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

В частности, БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» вовремя не заменила устаревший маммограф, из-за чего на протяжении нескольких месяцев у пациентов не было возможности выявлять онкологические заболевания. Аналогичные факты выявлены прокурорами Богучарского, Семилукского и других районов.

Кроме того, у прокуратуры есть вопрос к оснащению машин скорой медицинской помощи. Например, в БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» в автомобилях не было шин, применяемых при повреждении конечностей, складных носилок и ряда иных изделий. Подобные нарушения вскрыты в шести областных и городских районах.