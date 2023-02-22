Воронежская прокуратура возбудила пять уголовных дел из-за поставок в больницы ненадлежащего оборудования

По материалам проверок прокуратуры установлены случаи недоукомплектованности необходимым медицинским оборудованием отдельных больниц и поликлиник. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

В частности, БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» вовремя не заменила устаревший маммограф, из-за чего на протяжении нескольких месяцев у пациентов не было возможности выявлять онкологические заболевания. Аналогичные факты выявлены прокурорами Богучарского, Семилукского и других районов.

Кроме того, у прокуратуры есть вопрос к оснащению машин скорой медицинской помощи. Например, в БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» в автомобилях не было шин, применяемых при повреждении конечностей, складных носилок и ряда иных изделий. Подобные нарушения вскрыты в шести областных и городских районах.