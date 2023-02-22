В Воронежской области 1 марта включат сирены

Утром 1 марта бежать на улицу не стоит, будут всего лишь проверять систему оповещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 марта в Воронежской области проведут проверку работы системы оповещения. То есть, включат электросирены. Они завизжат в 10.40. Будут незначительные изменения и в телеэфире и радиосети. На телеканалах «Первый», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», а также на «Радио России», «Радио Маяк», «Детском Радио», «Мелодии-Воронеж», «Радио Благовестие» и «Русском Радио» вместо привычных передач включат сигнал «Техническая проверка». Длится он будет недолго – всего лишь с 10.43 до 10.44.

Власти просят жителей области во время работы сирен не паниковать, а спокойно работать или проводить свой досуг. Не лишним будет и предупредить, что не стоит волноваться, своих родных и знакомых.

Напомним, утром 22 февраля, на одной из радиостанций, вешающих в Воронежской области, прошло сообщение о якобы обьявленной «тревоге» и рекомендации «проследовать в укрытие». Оказалось, что это фейк, устроенный украинскими спецслужбами.