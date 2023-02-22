Офис «Киа-Рио» в центре Воронежа продают за 1,4 миллиона рублей

Офис расположен на четвертом этаже бизнес-центра «Калина». Фото: Авито.

В Воронеже выставили на продажу офис «Киа-Рио», расположенный в центре города по адресу: улица Свободы, 75К. Информацию об этом разместили на сайте объявлений «Авито».

Цена офиса площадью 19 квадратных метров – 1,425 миллиона рублей. Столько стоит подержанная «Киа». А тут все-таки целый офис. Правда, его еще нужно, как говорится, доводить до ума. Ремонт нынешние хозяева произвели только в коридоре и санузле.

Офис находится на четвертом этаже бизнес-центра «Калина», в здании есть лифт. Плюсами своего предложения продавцы называют высокие потолки и большое окно. А также удобные подъездные пути с улиц Кольцовской, Плехановской и Ворошилова. Рядом находится Комсомольский сквер, где можно погулять и отдохнуть.