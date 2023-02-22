Воронежец избил собутыльника до смерти

Злоумышленник ударил своего оппонента не менее одного раза по голове, что по заключению эксперта привело к отеку головного мозга и дальнейшей смерти. Фото: Алексей СЕРГУНИН

17 февраля этого года в ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение от местного жителя, что в доме по улице Некрасова в райцентре он обнаружил тело своего 32-летнего брата с признаками насильственной смерти. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Участковые вместе со следователями регионального СКР установили и задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя.

По предварительным данным, подозреваемый распивал спиртные напитки в компании потерпевшего, его брата, а также еще четырех местных жителей. Во время застолья произошел словесный конфликт. Злоумышленник ударил своего оппонента не менее одного раза по голове, что по заключению эксперта привело к отеку головного мозга и дальнейшей смерти. В соответствии с частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.