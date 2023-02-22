В Центральном парке Воронежа установили аппарат для кормления уток

Аппарат для кормления уток уже установили, но пока его не подключили к электричеству. Фото: Экологи Воронежа ВКонтакте.

В Центральном парке возле озера появился аппарат для кормления уток. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Уток там водится достаточно много. В то же время эти пернатые по еде достаточно привередливые. Кормить их можно далеко не всеми продуктами. К примеру, казалось бы, безобидные хлеб и булка вредят здоровью уток и могут даже вызвать их гибель.

Чтобы избежать таких печальных случаев, и нужен аппарат для кормления. Туда будут загружать специальный корм, полезный для уток. Оплачивать его покупку можно будет как картой, так и наличными. Пока аппарат не подключили к электричеству. Он должен заработать в ближайшие дни, конкретной даты, правда, не сообщают.

Кроме того, весной в Центральном парке установят таблички с информацией о правильной подкормке уток.