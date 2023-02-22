23 февраля воронежская телебашня засияет праздничной иллюминацией

Фото пресс-службы филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Ко Дню защитника Отечества специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» разработали новую программу иллюминации для телевизионной башни Воронежа. Световая открытка будет наполнена образами и символами, ассоциирующимися с 23 февраля. Об этом информирует пресс-служба РТРС.

Специально к празднику на телевизионной башне Воронежа появятся красные звезды, георгиевские ленты, а также Знамя Вооружённых сил РФ. Посмотреть на новый сценарий подсветки горожане и гости города смогут завтра, 23 февраля. Воронежский филиал РТРС зажжёт иллюминацию с 19:30 до 22:00.