18-летний парикмахер из района Воронежской области станет самым юным участником шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ

Антон Сенькин. Фото: телеканала ТНТ

25 февраля на телеканале ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл». В нем будут соревноваться в разных конкурсах стилисты-парикмахеры со всей России. Ведущей проекта станет певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZа).

Участвовать в шоу будет 16 конкурсантов. Их разделят на восемь пар. Сначала осле каждого выпуска та команда из двух человек, которая справится с заданиями хуже остальных, будет покидать проект. Когда останется восемь участников, начнётся индивидуальная битва. Каждому парикмахеру предстоит самостоятельно доказывать, что он достоин главного приза в 1 миллион рублей.

Шоу будет вести Глюк’oZа. Фото: телеканала ТНТ

Авторы шоу подготовили для стилистов непростые задания. Им предстоит не только подбирать образы в стиле кино или стилизовать волосы под окрас животных. Всё это придется делать, параллельно борясь с обстоятельствами, которые постоянно будут меняться.

В шоу будет участвовать и 18-летний парикмахер из поселка Михайловский Панинского района Антон Сенькин. Он стал самым юным участником этого шоу. Свою первую прическу он сделал в 13 лет – это были косички, также пробовал делать кудри подружкам. В 16 уже начал работать в салоне красоты.

Антон совмещает работу с обучением в Воронежском техникуме моды и дизайна. Хватает времени даже на подработку в творческом пространстве у своей подруги, и по совместительству известного воронежского блогера.

- У меня огромное желание работать, когда я прикасаюсь к волосам, чувствую невероятный заряд и не могу остановиться, - говорит Антон, - Каждый день в 8 утра я иду на работу как на праздник. Я хочу работать с волосами, с уходом, и потом видеть эмоции людей. Очень рад своим постоянным клиентам! А когда приходят новые, ты не знаешь понравится ему или нет, но общаясь с ним через зеркало, ты заряжаешься. Планирую в дальнейшем всесторонне развиваться в этой сфере. Подтянуть колористику. Мечтаю открыть свою студию и обучать людей. И еще хочу маму перевезти из поселка в Воронеж.

Смотрите премьеру шоу «Бьюти Баттл» 25 февраля в 9:00 на ТНТ!

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