Сочинский лже-собаковод обманул жительницу Воронежа

Потерпевшая решила купить собаку и перевела предоплату на указанные ей реквизиты банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В июне 2022 года за помощью в отдел полиции № 5 УМВД России по Воронежу обратилась 34-летняя местная жительница, которая пояснила, что стала жертвой мошенничества. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Женщина рассказала, что в соцсети нашла объявление о продаже щенка породы пти-брабансон. Пообщавшись дистанционно с продавцом, потерпевшая решила купить собаку и перевела предоплату на указанные ей реквизиты банковской карты. Хотя продавец уверял, что после получения аванса организует транспартировку щенка, но больше на связь не вышел. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого. Оперативники задержали гражданина по месту проживания в Сочи и доставили в отдел полиции. Задержанный во всем сознался. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.