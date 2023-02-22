Коронавирус в Воронежской области на утро 22 февраля: 360 человек заболели, никто не умер

Рост суточных заболеваний коронавирусом прервался. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нарушилась пугающая тенденция последних дней, когда число суточных заболеваний коронавирусом в Воронежской области постоянно увеличивалось. Об этом свидетельствуют данные, приведенные федеральным штабом по борьбе с этой опасной заразой. На начало дня среды, 22 февраля, коронавирусом заболели еще 360 наших земляков. При том, что на утро 21 февраля случаев заражений было больше – 367. Со время начала пандемии ковидный диагноз поставили уже 471 860 жителям Воронежской области.

Как и сутками ранее, никто не умер. Да и выздоровели побольше – 368 человек (на утро 21 февраля их было 352). Всего же за время пандемии закрыли ковидный больничный 465 795 жителей Воронежской области.