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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 6:58

Под Воронежем водитель «Рено» врезался в «ГАЗель» и попал в больницу

ДТП случилось в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
«Рено» после аварии.

«Рено» после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 21 февраля, в 12.25 на 521 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилась авария. 70-летний житель Новой Усмани, руливший «Рено-Сценик», врезался в стоящую «ГАЗель», за рулем которой находился его 61-летний земляк. Водитель иномарки получил травмы, его отвезли в больницу.

- Всего 21 февраля в Воронежской области случилось 132 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 37 – на дорогах в районах и еще 7 – на федеральных трассах. В семи авариях два человека погибли, семь получили травмы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.