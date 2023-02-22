Воронежцам наврали на радио об объявленной «тревоге»

Украинским фейкометам у нас ловить нечего. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В правительстве региона опровергли очередной фейк. Утром в среду, 22 февраля, на одной из радиостанций, вещающей на территории Воронежской области — Relax FM, сообщили о якобы обьявленной «тревоге» и рекомендации «проследовать в укрытие».

- Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Никаких ЧП в Воронежской области не произошло. Просим наших земляков сохранять спокойствие и не поддаваться панике, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В силовых структурах пояснили, что по факту фейковой информации на радио идет проверка. При этом, возможно, что сотрудники радиостанции, где сообщили о мнимой тревоге, тут и не при чем. Теоретически, к сожалению, есть возможность вклиниться в не на 100 процентов защищенный эфир хакерам из Незалежной. Если это так, то они, видимо, еще и руководствовались извращенным чувством юмора, выбрав для своей дезинформации, призванной посеять панику, именно Relax FM.