Украинский футбольный чиновник обвиняет воронежский «Факел» в договорных играх на сборах в Турции

Воронежских болельщиков не обманешь, на «договорняки» они не будут ходить. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Во вторник, 21 февраля украинский футбольный чиновник с говорящей фамилией Баранка (зовут его Франческо) обвинил воронежский «Факел» в организации договорных матчей на сборах в Турции. Этот «эксперт» заявил, что за наш клуб играет некий футболист из Незалежной. Якобы он был дисквалифицирован за «договорняки» на родине. Но на этом не успокоился. И поехал мутить воду в «Факел». Баранка уверен, что товарищеские матчи в Турции вызывают бешеный интерес у букмекеров. Да и ставки на них, видимо, запредельные.

– «Факел» является участником значительного количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию, – считает Франческо Баранка.

Напоминаем, нынешний состав «Факела»:

вратари Илья Свинов, Алексей Городовой, Вячеслав Доровских;

защитники Василий Черов, Игорь Калинин, Кирилл Суслов, Михаил Смирнов, Руслан Магаль, Сергей Божин, Евгений Морозов, Владислав Мастерной, Сергей Брызгалов;

полузащитники Роман Акбашев, Ильнур Альшин, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Никита Ершов, Даниил Черняков, Реда Рабеи, Мохамед Брахими, Денис Шепилов;

нападающие Георгий Гонгадзе, Максим Максимов, Хызыр Аппаев, Евгений Марков, Матвей Ивахнов.

Очень любопытно, кого же из них Франческо Баранка считает украинским футболистом?

Воронеж, кстати, может похвастать особой нетерпимостью к договорным матчам. Именно здесь вынесли приговор по пока единственному доказанному случаю нечестной игры в России. Напомним, главного тренера и игроков новороссийского «Черноморца» признали виновными в том, что они сдали матч «Чайке» из Ростовской области. В итоге за подстроенный проигрыш – 1:3 их приговорили к штрафам от 290 до 400 тысяч рублей.