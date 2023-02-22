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НовостиСпорт22 февраля 2023 6:21

Украинский футбольный чиновник обвиняет воронежский «Факел» в договорных играх на сборах в Турции

Франческо Баранка уверен, что особенно активно «продвигает» «договорняки» украинец, якобы выступающий за воронежский клуб
Юрий КОЗЛОВ
Воронежских болельщиков не обманешь, на «договорняки» они не будут ходить.

Воронежских болельщиков не обманешь, на «договорняки» они не будут ходить.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Во вторник, 21 февраля украинский футбольный чиновник с говорящей фамилией Баранка (зовут его Франческо) обвинил воронежский «Факел» в организации договорных матчей на сборах в Турции. Этот «эксперт» заявил, что за наш клуб играет некий футболист из Незалежной. Якобы он был дисквалифицирован за «договорняки» на родине. Но на этом не успокоился. И поехал мутить воду в «Факел». Баранка уверен, что товарищеские матчи в Турции вызывают бешеный интерес у букмекеров. Да и ставки на них, видимо, запредельные.

– «Факел» является участником значительного количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию, – считает Франческо Баранка.

Напоминаем, нынешний состав «Факела»:

вратари Илья Свинов, Алексей Городовой, Вячеслав Доровских;

защитники Василий Черов, Игорь Калинин, Кирилл Суслов, Михаил Смирнов, Руслан Магаль, Сергей Божин, Евгений Морозов, Владислав Мастерной, Сергей Брызгалов;

полузащитники Роман Акбашев, Ильнур Альшин, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Никита Ершов, Даниил Черняков, Реда Рабеи, Мохамед Брахими, Денис Шепилов;

нападающие Георгий Гонгадзе, Максим Максимов, Хызыр Аппаев, Евгений Марков, Матвей Ивахнов.

Очень любопытно, кого же из них Франческо Баранка считает украинским футболистом?

Воронеж, кстати, может похвастать особой нетерпимостью к договорным матчам. Именно здесь вынесли приговор по пока единственному доказанному случаю нечестной игры в России. Напомним, главного тренера и игроков новороссийского «Черноморца» признали виновными в том, что они сдали матч «Чайке» из Ростовской области. В итоге за подстроенный проигрыш – 1:3 их приговорили к штрафам от 290 до 400 тысяч рублей.