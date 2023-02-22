В Воронеже на длинных выходных ночью похолодает до -18 градусов

Зима недаром злится, прошла ее пора... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало длинных выходных в Воронеже будет морозным. Синоптики предполагают, что ночью столбик термометра будет опускаться до -16…-18 градусов. Такая погода обусловлена пришедшим антициклоном. Ночью земля сильно выхолаживается, потому что слой облаков не удерживает тепло. А вот к концу недели вернется циклон, и резко потеплеет.

В ночь на четверг, 23 февраля, на луну иногда будут набегать тучи. При ветре 7-12 м/c температура ночью будет опускаться до -16 градусов. Днем снова при переменной облачности потеплеет до -10.

В пятницу, 24 февраля, ночью вместо северо-западного ветра подует западный. При этом он будет более слабый, чем сутки назад, - 5-10 м/c. Луну иногда будут скрывать облака. При этом синоптики обещают сильный мороз - до -18 градусов. А вот днем подует южный ветер. Температура резко поднимется – до -4. Снова будет светить солнце. Впрочем, порой могут набегать и облака.

В ночь на субботу, 25 февраля, снова сменится ветер – на этот раз на южный. При этом он будет достаточно сильным – 8-13 м/с. Пойдет небольшой снег при пасмурной погоде. Будет уже не так морозно – до -7 градусов. Днем по-прежнему будет пасмурно. При этом потеплеет до ноля.

В воскресенье, 26 февраля, ночью ветер ослабнет до 5-10 м/c. По сравнению с предыдущими тремя сутками будет уже совсем тепло – около -1 градуса. Днем температура и вовсе поднимется до +3 градусов. При этом усилится ветер – до 7-12 м/с, и пойдет дождь.