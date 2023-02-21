Гандбольный клуб «Воронеж» одержал разгромную победу в Астрахани

После этой победы «Воронеж» делит первое – второе места с дублем подмосковных «Чеховских медведей» (по 31 баллу). Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Астрахани состоялся повторный матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд между местным «Динамо-СШОР» и «Воронежем». В первой встрече наши земляки выиграли с перевесом в 20 очков (43:23). Казалось, куда уж больше. Но выяснилось, что есть куда. На следующий день подопечные Алексея Доронкина повторили результат по числу голов, при этом значительно надежнее сыграв в обороне. Итог – 43:17 в пользу «Воронежа».

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Роман Бубен (шесть очков), Никита Филев, Евгений Грибков и Даниил Зорин (по пять).

После этой победы «Воронеж» делит первое – второе места с дублем подмосковных «Чеховских медведей» (по 31 баллу). Правда, по потерянным очкам лидирует воронежский клуб. Наши гандболисты провели 18 матчей, а «мишки» - 20. Следом располагаются московский «МССУОР № 2-Академия» и волгоградский «Каустик» (по 29). Теперь 18 – 19 марта «Воронеж» примет на своем паркете ростовский «ДГТУ-Лидер» (седьмое место, восемь очков).