За убийство собутыльницы воронежца отправили в колонию на девять лет

Смерть наступила в результате проникающего слепого ранения груди с повреждением сердца. Фото: Алексей СЕРГУНИН

54-летний житель Бутурлиновского района признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что в апреле 2022 года после потребления алкоголя обвиняемый К. повздорил в своем доме со знакомой. Вовремя ссоры он нанес гостье не менее 11-ти ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей. Смерть наступила в результате проникающего слепого ранения груди с повреждением сердца, осложнившегося развитием массивной кровопотери.

Органы следствия просили от шести до 15-ти лет. Приговором суда К. назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, пока приговор в законную силу не вступил.