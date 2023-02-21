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НовостиНедвижимость21 февраля 2023 15:41

С воронежских улиц вывезли 973 кубометра снега 21 февраля 2023

Сегодня в областном центре трудились 189 единиц техники
Алексей СЕРГУНИН
Работа по ликвидации последствий снегопада будет продолжаться в круглосуточном режиме. Фото изтелеграм-канала администрации Воронежа.

Работа по ликвидации последствий снегопада будет продолжаться в круглосуточном режиме. Фото изтелеграм-канала администрации Воронежа.

Сегодня, 21 февраля, в дневную смену выход спецтехники для уборки Воронежа был увеличен – на улицах города работали 189 единиц техники, а также 336 «ручников». Об этом информирует телеграм-канал городской администрации.

В течение всего дня продолжались обработка и подметание улично-дорожной сети и тротуаров, а так как снегопад не прекращался, коммунальщики оперативно вывозили снег. Было израсходовано 820 тонн пескосмеси, на полигоны транспортировали 973 кубометра снега.

Власти уверяют, что работа по ликвидации последствий снегопада будет продолжаться в круглосуточном режиме.