Глава Воронежа Вадим Кстенин: «Меры, предложенные Президентом, будут лучшим ответом России на любые вызовы»

Вадим Кстенин высоко оценил расширение финансовой поддержки регионов федеральным центром, анонсированное Президентом. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Во вторник, 21 февраля, мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с городскими политологами. Он обсудил с ними подходы к организации обратной связи с горожанами, а также в их компании слушал послание Президента к Федеральному Собранию.

Вадим Кстенин в ходе встречи высказал свою точку зрения на вопрос построения эффективной коммуникации с жителями города. По мнению мэра, необходимо четко понимать ситуацию, условия, в которых действует муниципальная власть.

– Общаемся обычно с людьми по каким-то точечным темам, а наладить правильный и одновременно широкий диалог не всегда удается. Я – системный человек, предпочитаю не столько латать конкретные дыры, сколько находить комплексное решение проблем, – отметил в сообщении о встрече в своем телеграм-канале мэр.

Глава администрации Воронежа также обратился к политологам с просьбой подключиться к определению наиболее востребованных механизмов и инструментов взаимодействия с различными сообществами горожан.

После просмотра послания Президента Вадим Кстенин обменялся мнениями с представителями сообщества политологов по его ключевым моментам. По словам главы Воронежа, главный посыл обращения заключается в задействовании огромного потенциала России и ее народа в решении первоочередных задач. Среди них обеспечение безопасности отечественной экономики, социальной сферы, повышение обороноспособности, всестороннее содействие тем, кто участвует в СВО и их семьям, кто активно развивает бизнес, занимается наукой, способствует динамичному развитию регионов нашей страны.

– Весомыми инструментами такой поддержки, для меня как главы крупного города, являются обозначенные Президентом предоставление субъектам казначейских кредитов на решение острых городских проблем, направление в регионы больших средств на развитие транспорта и ЖКХ, существенное усиление поддержки со стороны федерального центра лучших управленческих команд муниципальных образований. Меры, на мой взгляд, исчерпывающие и своевременные. Все это будет лучшим ответом России на любые вызовы, – заявил Вадим Кстенин.

Мэр и политологи договорились о новой встрече в марте.