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НовостиОбщество21 февраля 2023 15:04

В Воронеже 22 февраля запретят остановку машин и их парковку на части проспекта Революции

Кроме того, продлят запрет оставлять машины на улице Пушкинской и в районе театра оперы и балета
Юрий КОЗЛОВ
Водителям, привыкшим ехать через центр, до вечера 22 февраля нужно следить за многочисленными ограничениями движения.

Водителям, привыкшим ехать через центр, до вечера 22 февраля нужно следить за многочисленными ограничениями движения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О новых ограничениях для транспорта в среду, 22 февраля, сообщили в мэрии. С 7.00 до 14.00 водителям нельзя будет остановиться и оставить машины на участке проспекта Революции – от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 22 до дома № 30.

Кроме того, продлят запрет парковки на Театральном проезде (в районе театра оперы и балета) и по улице Пушкинской (на перекрестке с улицей Плехановской). Теперь он будет действовать с 17.00 21 февраля до 17.00 22 февраля.

Напомним, 22 февраля с 8.00 до 11.30 перекроют движение на участке улицы Кольцовской (со стороны памятника И.Д. Черняховскому). А с 10.00 до 17.00 - по Театральному проезду (в районе театра оперы и балета). Кроме того, с 18:00 21 февраля, до 6.00 22 февраля, будет запрещена остановка и парковка автотранспорта на проспекте Революции от дома № 2 до дома № 58 и от дома № 55 до дома № 5/1. Там убирать снег и лед.