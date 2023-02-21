В Воронеже 22 февраля запретят остановку машин и их парковку на части проспекта Революции

Водителям, привыкшим ехать через центр, до вечера 22 февраля нужно следить за многочисленными ограничениями движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О новых ограничениях для транспорта в среду, 22 февраля, сообщили в мэрии. С 7.00 до 14.00 водителям нельзя будет остановиться и оставить машины на участке проспекта Революции – от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 22 до дома № 30.

Кроме того, продлят запрет парковки на Театральном проезде (в районе театра оперы и балета) и по улице Пушкинской (на перекрестке с улицей Плехановской). Теперь он будет действовать с 17.00 21 февраля до 17.00 22 февраля.

Напомним, 22 февраля с 8.00 до 11.30 перекроют движение на участке улицы Кольцовской (со стороны памятника И.Д. Черняховскому). А с 10.00 до 17.00 - по Театральному проезду (в районе театра оперы и балета). Кроме того, с 18:00 21 февраля, до 6.00 22 февраля, будет запрещена остановка и парковка автотранспорта на проспекте Революции от дома № 2 до дома № 58 и от дома № 55 до дома № 5/1. Там убирать снег и лед.