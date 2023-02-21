Опубликовали график работы медорганизаций в Воронежской области на 23 – 26 февраля

24, 25 февраля поликлиники будут работать по графику субботнего дня, 23, 26 февраля – выходные дни.

Стационары города и области - в обычном круглосуточном режиме для обеспечения непрерывного и преемственного лечебного и диагностического процесса.

Службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф продолжат круглосуточную работу. Номер телефона скорой помощи – «03», с мобильного – «103». Также вызвать скорую можно по единому номеру службы спасения «112».

Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться в круглосуточном режиме в Воронежской клинической стоматологической поликлинике №4 и Воронежской детской клинической стоматологической поликлинике №2.

Воронежское областное патологоанатомическое бюро будет работать 23 и 25 февраля с 8 до 14 часов, Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы будет работать 24 и 26 февраля с 8 до 13 часов.