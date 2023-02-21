В Воронеже двое полицейских попали под уголовное дело за то, что отобрали у вора 940 тысяч рублей

Оперативников поймали, когда они получили 940 тысяч из требуемых ими двух миллионов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета на основании материалов, предоставленных работниками ФСБ, возбудили уголовное дело в отношении двух оперативников регионального ГУ МВД. Они будут отвечать за крупное мошенничество с использованием служебного положения.

По данным следствия, летом 2022 года 26-летний и 41-летний полицейские заявили подозреваемому в краже, что они могут ему помочь. Оперативники предлагали мужчине сделать все, чтобы смягчить ему срок. В частности, скрыть обнаруженные ими дополнительные эпизоды его преступной деятельности. А также обещали обеспечить более благоприятные условия в СИЗО. Конечно, не бескорыстно.

Обвиняемый в воровстве мужчина поверил полицейским и перечислил на банковскую карт знакомого 26-летнего «оборотня в погонах» 940 тысяч рублей. Корыстолюбивый страж порядка забрал деньги у своего приятеля и отдал половину своему подельнику.

- Полицейские признали свою вину. Сотрудники СК и УФСБ России по Воронежской области продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления, сбор доказательств по этому делу, - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Артем Матвеев.

Одного полицейского арестовали, другого отпустили под подписку о невыезде. Обоим грозит до шести лет лишения свободы.

В региональном ГУ МВД по поводу этой ситуации дали такой комментарий:

- Оперативники Воронежской области выявили факты противоправной деятельности, совершенные сотрудниками уголовного розыска. По предварительной информации, двое оперуполномоченных в июле 2022 года получили около 940 тысяч рублей из требуемых двух миллионов за мнимое оказание содействия в ходе расследования уголовного дела. Руководители регионального ГУ МВД потребовали провести служебную проверку. При подтверждении вины сотрудников уголовного розыска они понесут наказание в установленном законом порядке.