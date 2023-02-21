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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 13:51

В Воронеже двое полицейских попали под уголовное дело за то, что отобрали у вора 940 тысяч рублей

Оперативники заявили, что за эти деньги помогут ему избежать сурового наказания
Юрий КОЗЛОВ
Оперативников поймали, когда они получили 940 тысяч из требуемых ими двух миллионов.

Оперативников поймали, когда они получили 940 тысяч из требуемых ими двух миллионов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета на основании материалов, предоставленных работниками ФСБ, возбудили уголовное дело в отношении двух оперативников регионального ГУ МВД. Они будут отвечать за крупное мошенничество с использованием служебного положения.

По данным следствия, летом 2022 года 26-летний и 41-летний полицейские заявили подозреваемому в краже, что они могут ему помочь. Оперативники предлагали мужчине сделать все, чтобы смягчить ему срок. В частности, скрыть обнаруженные ими дополнительные эпизоды его преступной деятельности. А также обещали обеспечить более благоприятные условия в СИЗО. Конечно, не бескорыстно.

Обвиняемый в воровстве мужчина поверил полицейским и перечислил на банковскую карт знакомого 26-летнего «оборотня в погонах» 940 тысяч рублей. Корыстолюбивый страж порядка забрал деньги у своего приятеля и отдал половину своему подельнику.

- Полицейские признали свою вину. Сотрудники СК и УФСБ России по Воронежской области продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления, сбор доказательств по этому делу, - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Артем Матвеев.

Одного полицейского арестовали, другого отпустили под подписку о невыезде. Обоим грозит до шести лет лишения свободы.

В региональном ГУ МВД по поводу этой ситуации дали такой комментарий:

- Оперативники Воронежской области выявили факты противоправной деятельности, совершенные сотрудниками уголовного розыска. По предварительной информации, двое оперуполномоченных в июле 2022 года получили около 940 тысяч рублей из требуемых двух миллионов за мнимое оказание содействия в ходе расследования уголовного дела. Руководители регионального ГУ МВД потребовали провести служебную проверку. При подтверждении вины сотрудников уголовного розыска они понесут наказание в установленном законом порядке.