Стал известен график работы воронежских центров «Мои Документы» на 22 - 24 февраля

Фото из телеграм-канала правительства региона.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества изменился график работы многофункциональных центров Воронежской области с 22 по 24 февраля. Об этом информирует телеграм-канала правительства региона.

22 февраля - филиалы МФЦ ведут прием заявителей с сокращением рабочего времени на один час.

23 - 24 февраля – выходные дни.

С 25 февраля филиалы МФЦ возвращаются к привычному графику работы.

Уточнить графики работы многофункциональных центров, в том числе секторов пользовательского сопровождения, можно на сайте mydocuments36.ru или по телефону (473)226-99-99.