Под Воронежем за кражу 83 тысяч рублей женщину отправили в колонию на полтора года

Когда закончился алкоголь, П. передал Б. свою банковскую карту, сообщил ее пин-код и попросил сходить в магазин. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Нововоронежский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 42-летней Б. за тайное хищение чужого имущества, совершенного с банковского счета. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

В начале сентября 2022 года Б. распивала алкоголь в квартире одного из домов по ул. Набережная в Нововоронеже. Вместе с ней спиртные напитки потребляли двое мужчин – В. и П. Когда закончилось горячительное, П. передал Б. свою банковскую карту, сообщил ее пин-код и попросил сходить в магазин. Но женщина сняла в банкомате 54 тысячи рублей, а также оплатила покупку в магазине одного из сотовых операторов на 29 432 рубля.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ подсудимая Б. признана виновной. Ее взяли под стражу в зале суда, назначив наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.