Исторический «Дом купца Балашова» сдают в аренду под ресторан в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Дом купца Балашова, который часто обсуждали горожане, поскольку над ним возвышается громада ТЦ «Галерея Чижова», может быть перепрофилирован под заведение общественного питания, например, ресторан. Соответствующее сообщение об аренде исторического здания появилось на популярном сайте объявлений.

Собственник в описании указывает, что строение - «отреставрированное здание XIX века». За аренду просит 4,9 тысяч рублей в месяц за квадратный метр. Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 387,69 кв. м.

Кстати, в 2018 году воронежский дом купца Балашова прославился тем, что попал в список самых нелепых достопримечательностей.